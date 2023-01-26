(فتح): الاحتلال يتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن جرائمه وتداعياتها الميدانيّة

رام الله - دنيا الوطندعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، اليوم الخميس، إلى التصدّي للاحتلال وعدوانه الهمجيّ على أبناء شعبنا في مخيّم جنين وكافة الأراضي الفلسطينيّة، مؤكّدة أنّ "هذا العدوان المُمنهج والمتواصل بقيادة الفاشيين الجدد يؤسّس لمرحلة تحوّل في الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ".وأضافت (فتح)، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ "المجزرة الدمويّة التي ارتكبها الاحتلال خلال عدوانه على مخيّم جنين، وأدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينهم سيّدة؛ يؤكّد أن الاحتلال عبر أدواته العدوانيّة يسعى إلى خلق مناخات العنف والإرهاب التي سيجابهها شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته بصمود وإصرار على إفشال كافة المشاريع التصفويّة لحقوقه التاريخيّة".وأكدت (فتح) أنّ الاحتلال يتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن جرائمه وتداعياتها الميدانيّة، لافتاً إلى أنّ "الصمت المطبق للمجتمع الدوليّ على الإرهاب الصهيونيّ بحق شعبنا يشكّل غطاءً لهذا النهج الفاشيّ".