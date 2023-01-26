(كان): نتنياهو سيجري اليوم تقييماً للوضع الأمني خشية التصعيد





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الخميس، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو يعتزم إجراء تقييمًا للوضع الأمني عقب الأحداث في جنين خشية التصعيد.ووفقًا لـ(كان) فإن وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين اختتم قبل قليل مشاروات وتقييم للوضع الأمني على خلفية العملية في جنين.وأوضحت أنه في ختام التقييم الذي أجراه كوهين تم إصدار تعليمات برفع مستوى التأهب خشية من أي ردود على خلفية العملية العسكرية في جنين.وأشارت إلى أن كوهين يشغل مؤقتا منصب وزير الجيش بدلاً من غالانت الموجود حاليا في جولة بالخارج.وكانت وزارة الصحة ، قد أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.