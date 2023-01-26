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شؤون فلسطينية

هنية: ما هو قادم في الضفة أكبر مما نراه وقريبون من الانفجار

هنية: ما هو قادم في الضفة أكبر مما نراه وقريبون من الانفجار
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الخميس، "إن ما هو قادم في الضفة الغربية أكبر مما نراه وهذا قرار واستراتيجية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية".

وأضاف هنية في تصريحات على قناة (الجزيرة مباشر)، أن "المقاومة في الضفة الغربية في صعود مستمر وتمثل ساحة الصراع المركزي مع المشروع الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن "العدو الإسرائيلي لن يتمكن من بسط السيطرة والاستيلاء على روح المقاومة في الضفة الغربية".

وأكد هنية، أن الصراع مع الاحتلال سيصل إلى حالة انفجار واسع سواء في الضفة الغربية و القدس أو قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً عسكرياً، صباح اليوم الخميس، نجم عنه استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة وإصابات آخرين بينهم إصابات حرجة.

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