جيش الاحتلال يصدر بياناً عقب العدوان على جنين





وكانت وزارة الصحة ، قد أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.





رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بياناً بعد انسحابه من مخيم جنين، عقب شنه عدواناً عسكرياً، صباح اليوم الخميس، نجم عنه استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة وإصابات آخرين بينهم إصابات حرجة.وزعم جيش الاحتلال في بيانه، أنه "لا إصابات في صفوف القوات التي عملت في جنين صباح اليوم، وقامت بتصفية 3 مطلوبين من الجهاد الإسلامي خلال اشتباكات لضلوعهم في عمليات إطلاق نار والتخطيط لعمليات أكثر خطورة"، وفق تعبيره.