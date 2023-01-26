مباشر | تغطية صحفية: عملية عسكرية في جنين


شؤون فلسطينية

"الخارجية": نطالب المجتمع الدولي للتحرك ووقف جرائم الاحتلال في جنين ومخيمها

"الخارجية": نطالب المجتمع الدولي للتحرك ووقف جرائم الاحتلال في جنين ومخيمها
آثار العداون على مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بالتحرك ووقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين ومخيمها.  

وأدانت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، "الاقتحام الدموي والهمجي الذي ترتكبه قوات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم ضد أهلنا في جنين ومخيمها، والذي أدى حتى اللحظة لوقوع 4 شهداء، وعشرات الإصابات، ضاربة بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال حاصرت المخيم وأغلقت مداخله كافة وأطلقت الرصاص الحي بهدف القتل بدم بارد، ومنعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وتركتهم ينزفون وهم على الأرض حتى الموت، والاعتداء بقنابل الغاز المسيل على مستشفى جنين، في صورة تعبر عن عنجهية الاحتلال وإصراره على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بما يهدد بتفجيرها بالكامل".

وتساءلت الوزارة: "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الآن، وفي ظل هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال فمتى يمكن أن يتحرك لينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على ما تبقى من مصداقيته؟".

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