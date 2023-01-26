اشتية يطالب بحماية حقوقية دولية عاجلة لشعبنا من جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لشعبنا ووقف متوالية الدم التي يذهب ضحيتها الأطفال والشباب والنساء.جاء ذلك تعقيبا على جريمة وعدوان الاحتلال "المستمر حالياً" على جنين شمال الضفة الغربية، منذ صباح اليوم الخميس.واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، مخيم جنين في عملية عسكرية واسعة، أدت لعدد من الشهداء والإصابات، في حين دارت اشتباكات عنيفة مع المقاومين.