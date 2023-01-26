"الرئاسة": إسرائيل ترتكب مجزرة في مخيم جنين وسط صمت دولي مريب

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب.وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحفي، عقب العدوان الإسرائيلي على جنين، صباح اليوم الخميس، أن "العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شبعنا على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد".وشدد على أن "شعبنا صامد، ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني.