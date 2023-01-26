أول تعليق من (حماس) على العدوان الإسرائيلي لمخيم جنين

علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، صباح اليوم الخميس، والذي نجم عنه استشهاد أربعة مواطنين وعدة إصابات بينها حرجة.



وقال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، إن "الاشتباكات المستمرة في جنين، وتصدي المقاومين للقوات الخاصة فيه، ومواجهات أمس في سلوان والطور، دليل على تصاعد ثورة شعبنا التي لن تتوقف إلا بردع الاحتلال ووقف جرائمه وكنسه عن أرضنا".



وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت أربعة شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.



وأضافت في بيان صحفي، صباح اليوم الخميس، أن "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن".



وتابعت الكيلة: "الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى".









رام الله - دنيا الوطن