العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي

رام الله - دنيا الوطنبحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني، في الدوحة، مساء الأربعاء، فرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد تناول اللقاء أيضاً ملفات إقليمية على رأسها القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لإحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوجه تعزيزها بما يحقق الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.وأقام الشيخ تميم مأدبة عشاء تكريماً للملك عبد الله والوفد المرافق له.وحضر اللقاء والمأدبة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة.وحضرها من الجانب الأردني أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، واللواء أحمد حسني مدير المخابرات العامة، وجعفر حسان مدير مكتب العاهل الأردني، وزيد مفلح اللوزي سفير الأردن لدى الدولة.