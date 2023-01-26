عاجل

  • اشتية: نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لشعبنا ووقف الدم


عربي

العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي

العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي
والعاهل الأردني وأمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني، في الدوحة، مساء الأربعاء، فرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد تناول اللقاء أيضاً ملفات إقليمية على رأسها القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لإحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.

كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوجه تعزيزها بما يحقق الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.

وأقام الشيخ تميم مأدبة عشاء تكريماً للملك عبد الله والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء والمأدبة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة.

وحضرها من الجانب الأردني أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، واللواء أحمد حسني مدير المخابرات العامة، وجعفر حسان مدير مكتب العاهل الأردني، وزيد مفلح اللوزي سفير الأردن لدى الدولة.

أخبار ذات صلة

العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي

العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

عقب إحراق نسخ من القرآن.. الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد

عقب إحراق نسخ من القرآن.. الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام "التعاون الإسلامي" على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجتمع مع وزير خارجية تشاد

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجتمع مع وزير خارجية تشاد

طهران: الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤشر على زوال إسرائيل

طهران: الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤشر على زوال إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

«الديمقراطية» تندد بالمناورات الإسرائيلية - الأميركية

«الديمقراطية» تندد بالمناورات الإسرائيلية - الأميركية

القدس: إصابة شابين برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

القدس: إصابة شابين برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

خويص: اعتقال المرابطين في الأقصى لن يثنينا عن واجب الدفاع عنه

خويص: اعتقال المرابطين في الأقصى لن يثنينا عن واجب الدفاع عنه

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

جنين: الرجوب يدعو أصحاب المنشآت التجارية لإزالة العوائق والتعديات وتصويب أوضاعها

جنين: الرجوب يدعو أصحاب المنشآت التجارية لإزالة العوائق والتعديات وتصويب أوضاعها

وفاة مُسن جراء إصابته بحادث سير شرق مدينة غزة

وفاة مُسن جراء إصابته بحادث سير شرق مدينة غزة

(فتح) تدين إغلاق الاحتلال ملف دعس عضو في مجلسها الثوري

(فتح) تدين إغلاق الاحتلال ملف دعس عضو في مجلسها الثوري

&quot;حماس&quot; تعقب على المناورة العسكرية للجيشين الأميركي والإسرائيلي

"حماس" تعقب على المناورة العسكرية للجيشين الأميركي والإسرائيلي

منوعات

&quot;سابني ومشي&quot;.. بهذه العبارة أعلنت مي فاروق خبر وفاة والدها

"سابني ومشي".. بهذه العبارة أعلنت مي فاروق خبر وفاة والدها

أول تعليق من مكتب جورج وسوف بعد أنباء اعتزاله

أول تعليق من مكتب جورج وسوف بعد أنباء اعتزاله

جمهور ياسمين عز يتوجّه لها بطلب غريب

جمهور ياسمين عز يتوجّه لها بطلب غريب

بالصور: جواهر تنجو بأعجوبة من حريق هائل في منزلها

بالصور: جواهر تنجو بأعجوبة من حريق هائل في منزلها

هالة صدقي: لهذا السبب أرفض المشاركة في برامج رامز جلال

هالة صدقي: لهذا السبب أرفض المشاركة في برامج رامز جلال

ياسمين رئيس لـ سوسن بدر: انتِ دايماً واقفالي في قصص حبي

ياسمين رئيس لـ سوسن بدر: انتِ دايماً واقفالي في قصص حبي

شاهد: إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقها

شاهد: إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقها

علا غانم تخرج عن صمتها وتوضح كواليس فشل حياتها الزوجية

علا غانم تخرج عن صمتها وتوضح كواليس فشل حياتها الزوجية

شاهد: هيفاء وهبي بملابس مثيرة وملفتة

شاهد: هيفاء وهبي بملابس مثيرة وملفتة

كندة علوش تكشف سبب اعتزالها الأعمال الفنية

كندة علوش تكشف سبب اعتزالها الأعمال الفنية

عربي

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

عقب إحراق نسخ من القرآن.. الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد

عقب إحراق نسخ من القرآن.. الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد