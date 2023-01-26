شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: رفع حالة التأهب في غلاف غزة

إعلام إسرائيلي: رفع حالة التأهب في غلاف غزة
حشود عسكرية في غلاف غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، رفع حالة التأهب في غلاف غزة بسبب الأحداث الجارية في جنين.

وذكرت وزارة الصحة، أن أربعة مواطنين بينهم سيدة مسنة، استشهدوا برصاص الاحتلال، في الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمخيم جنين.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن.

وتابعت الكيلة: "الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 6 فلسطينيين بالعملية المستمرة للجيش في مخيم جنين.

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