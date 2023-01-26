اعتراض ضباط كبار.. نتنياهو يقرر نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى سموتريتش





وقال ضباط كبار إن لقرارات الإدارة المدنية تداعيات أمنية، ومن المفضل أن تبقى بيد وزير الجيش.



وحذر المستشار القانوني للوزارة، ايتاي اوفير، من ان القرار قد تعتبره جهات دولية بما في ذلك المحكمة الدولية في لاهاي، ضماً فعليا لمناطق الضفة الغربية.



وتعقيبا، قال رئيس المعارضة، يائير لابيد، في تصريح إذاعة: "إن قرار نتنياهو نقل الصلاحيات عن الإدارة المدنية يعتبر بمثابة اللعب بأمن إسرائيل".



وأضاف: "إذا كان كل وزير مسؤول عن جزء في الجيش واندلعت حرب مفاجئة، فمن سيدير المعركة – غلانت ام سموترتش؟ هذا القرار سيفكك الصلاحيات في المكان الأكثر حساسية. لقد كنت عضو كابنيت سابقا، دائما هنالك مواجهات عسكرية"، وأضاف: "يوزعون الصلاحيات في الجيش لدواع سياسية"



رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (كان) الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر نهائياً نقل الصلاحيات عن الإدارة المدنية إلى الوزير في وزارة الجيش، بتسالئيل سموتيتش، على الرغم من معارضة وزير الجيش يواف غالانت لهذا القرار.