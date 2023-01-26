شاهد: سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في مخيم جنين

وأضافت نقلت عن المسؤول، أنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات، بينما "الهدف من العملية في جنين اعتقال مطلوب كبير".







وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس،، استشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقي (24 عاماً)، وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي بحالة حرجة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس،، استشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقي (24 عاماً)، وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي بحالة حرجة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.



وأضافت "الصحة" أنه تم وصول خمس إصابات برصاص الاحتلال مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ.



وكانت مصادر محلية، قد أفادت بإصابة عدة شبّان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش، مدينة جنين ومخيمها.



رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول أمني قوله، بأنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش في مخيم جنين.