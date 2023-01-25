شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: هدم منازل المواطنين بأريحا والخليل والقدس عقاب جماعي وإرهاب دولة منظم

العربية الفلسطينية: هدم منازل المواطنين بأريحا والخليل والقدس عقاب جماعي وإرهاب دولة منظم
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة العربية الفلسطينية جرائم الاحتلال التي أقدم عليها صباح اليوم،  بهدم  عدد من المنازل في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، وغرفة ومسكنا قرية ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل، في حين كانت قوات كبيرة تهدم منزل الشهيد عدي التميمي، في مخيم شعفاط بمدينة القدس، معتبرة "أن مواصلة الاحتلال هدم منازل المواطنين والشهداء والأسرى هو ارهاب دولة منظم وعقاب جماعي ضد شعبنا الذي يناضل ويدافع عن أرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية التي تدنس وتنتهك من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه".

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها، "أن هذه الجرائم تعتبر حلقة من مسلسل الترانسفير، الذي يسعى من خلاله الاحتلال الى تفريغ الأرض من سكانها تمهيدا لإقامة مشاريعه الاستيطانية عليها"، موضحة "أن الاحتلال يحاول من خلال هدم منازل الشهداء والأسرى تجريم نضال شعبنا الذي يسعى الى انتزاع حقوقه الوطنية وكرامته والدفاع عن أرضه ومقدساته".

وأكدت أن "هذه الجرائم وممارسات الاحتلال العدائية ضد شعبنا وممتلكاته ومنازله ومقدساته، لن تضعف عزيمة شعبنا وارادته الصلبة في الوصول لأهدافه وانتزاع حقوقه الوطنية، فما دمره المحتل سيعاد بناؤه بسواعد شعبنا ومناضلينا، وأن عمليات الهدم لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بأرضه وتجذراً بها، مهيبة بشعبنا الفلسطيني الى الانتفاض في وجه الاحتلال وممارساته وتعزيز حالة التضامن الشعبي مع عائلات الشهداء والأسرى أمام ما يواجهونه من بطش وبلطجة عمياء يمارسها ضدهم دون رادع من قانون أو أخلاق".

ودعت الجبهة، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مسلسل الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وحمايته من الارهاب المنظم الذي يمارس ضده يوميًا، وإلزامه بكافة الاتفاقيات الدولية وكبح جماحه ومحاسبته على جرائمه المتواصلة ومخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة واحترام حقوق الانسان التي ينتهكها الاحتلال يومياً على مرأى ومسمع العالم.

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