مفتي القدس يستنكر جريمة تمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا





وأكد الشيخ حسين أن "مثل هذه الجرائم المسيئة للإسلام والمسلمين تتنافى مع مبادئ الأديان واحترامها، كما أنها تضرب النسيج المجتمعي في هولندا في مقتل، الأمر الذي من شأنه تأجيج الصراعات الدينية داخل المجتمع الواحد، وفي العالم بأسره".



ودعا الشيخ حسين المجتمع الدولي كافة إلى إدانة هذه الجريمة المقيتة، التي تنم عن كره للإسلام والمسلمين، مما يستدعي أخذ موقف جدي وصارم تجاه كل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدسات الدين الإسلامي، وكتاب الله عز وجل.



وجدَّدَ مطالبة دول العالم أجمع، والأمم المتحدة "بسن قانون يجرم التطاول على الأديان السماوية ورموزها، ومعاقبة كل من يفعل ذلك عقاباً رادعاً، من أجل وضع حد لهذه الجرائم العنصرية التي تقوم بها جماعات حاقدة وخارجة عن كل الأعراف الإنسانية والدولية، بحماية رسمية وشرطية تحت ذريعة الحريات التي تستباح بها حرمات الآخرين ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة".





رام الله - دنيا الوطناستنكر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، قيام متطرف بتمزيق نسخة من القرآن في هولندا.