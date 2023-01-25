القدس: إصابة شابين برصاص الاحتلال في بلدة سلوان





رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما اعتقلت وحدة خاصة من شرطة الاحتلال شاباً من البلدة عقب الاعتداء عليه.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان العزّل الذي خرجوا للتصدي للاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان.وأكدت المصادر إصابة شابين برصاص الاحتلال، جرى نقلهما إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهما ما بين متوسطة وخطيرة. كما اعتدت وحدة خاصة من شرطة الاحتلال بالضرب على شاب-لم تعرف هويته بعد- في شارع العين بالبلدة قبل أن تعتقله.وأشارت إلى أن قوات راجلة من جيش الاحتلال حي بئر أيوب في البلدة، وأغلقت الشارع الرئيسي، كما داهمت حي عين اللوزة، وما تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.وتشهد بلدات صورباهر والطور والعيسوية، ومخيم شعفاط، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب الإعلان مساء اليوم عن استشهاد الفتى محمد علي محمد علي (17 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، حيث ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.