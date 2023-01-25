شؤون فلسطينية

خويص: اعتقال المرابطين في الأقصى لن يثنينا عن واجب الدفاع عنه

خويص: اعتقال المرابطين في الأقصى لن يثنينا عن واجب الدفاع عنه
خديجة خويص
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المقدسية خديجة خويص، أن مواصلة الاحتلال سياسية اعتقال وإبعاد المرابطين عن المسجد الأقصى المبارك، لن تؤثر عليهم وسيواصلون مسيرة القيام بواجب الدفاع عنه ونصرته حتى ولو اعتقلوا جميعًا.

وقالت خويص في تصريحات أبرزها موقع (حرية نيوز)، إن "اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، سياسية قديمة جديدة، تتم تحت ذرائع وتهم مزعومة، تهدف في النهاية إلى إفراغ المسجد وساحاته منهم.

وأضافت أن "الاحتلال يهدف من خلال اعتقال المرابطين والمرابطات إلى تحييد أثرهم داخل وخارج المسجد المبارك". 

وأشارت إلى أن الاحتلال يتعمد التنكيل بالمرابطين حتى يسقط أصواتهم قبيل شهر رمضان المبارك، الذي يريد أن يمرر من خلاله مكتسبات جديدة لجماعات الهيكل، وقطعان المستوطنين.

ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال المعلمة والمرابطة المقدسية هنادي حلواني.

واعتقلت قوات الاحتلال حلواني، فجر أمس الثلاثاء، عقب اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه وتخريبه ومصادرة الهواتف.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت حلواني قبل أيام، قرارا بالمنع من السفر لمدة شهر قابل للتمديد لـ٦ أشهر ليصبح مجموع سنوات منعها من السفر ٦ سنوات.

وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

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