المبادرة الوطنية تتلقى التهاني بنجاح مؤتمرها

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إنها تلقت رسالة من ديوان دولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حملت تهنئة رئيس الوزراء بإنتهاء أعمال مؤتمر المبادرة الوطنية وإنتخاب هيئتها القيادية وأمينها العام، وتمنياته لحركة المبادرة بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.كما تلقى مصطفى البرغوثي اتصالاً هاتفياً من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مهنئاً إياه بنجاح المؤتمر الوطني العام للحركة وتجديد الثقة له بانتخابه أميناً عاماً للحركة.وأكد اسماعيل هنية على متانة العلاقة الثنائية مع حركة المبادرة الوطنية وضرورة استمرارها وتطورها مشدداً على دور المبادرة الوطنية في الساحة الفلسطينية وعلى مواقفها الوطنية والحفاظ على الثوابت الوطنية.وتلقى مصطفى البرغوثي كذلك اتصالاً هاتفياً من جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبّر من خلاله بإسمه وباسم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة وأعضاء الجبهة ومناضليها عن التهاني بنجاح مؤتمر حركة المبادرة الوطنية وانتخاب هيئاتها القيادية ديمقراطياً، وأكد على الروابط النضالية الوثيقة والمشتركة مع حركة المبادرة، وعلى أهمية الوحدة في النضال المشترك من أجل تحقيق حرية الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية.كما قام وفد من الجبهة الشعبية برئاسة جميل مزهر وأعضاء وقيادة الجبهة بزيارة مقر حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة للتهنئة بنجاح المؤتمر، حيث استقبلهم عائد ياغي مسؤول المبادرة في قطاع غزة وأعضاء الهيئة القيادية في القطاع.كما زار وفد من قيادة جبهة التحرير العربية الفلسطينية برئاسة الأمين العام للجبهة سليم البرديني مقر حركة المبادرة الوطنية في رام الله للتهنئة بنجاح مؤتمر الحركة، وكان في استقبالهم مصطفى البرغوثي وعدد من أعضاء الهيئة القيادية، حيث أكد وفد جبهة التحرير على علاقات الأخوة والتضامن التي تربطهم بحركة المبادرة الوطنية في النضال المشترك، من أجل حرية وحقوق الشعب الفلسطيني.وأعرب مصطفى البرغوثي عن تقدير حركة المبادرة الوطنية وشكرها العميق لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تهنئته.كما عبرعن شكره لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأعضاء الحركة، وكذلك لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى رأسها أحمد سعدات وجميل مزهر، ولسليم البرديني وقيادة جبهة التحرير العربية الفلسطينية، ولجميع القوى الوطنية والاسلامية التي حضرت وشاركت في الجلسة الختامية لمؤتمر حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتهم عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، الذي قدم كلمة وتهنئة منظمة التحرير الفلسطينية، وخالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الذي تحدث بالنيابة عن القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة، وأحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال، وبسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وقيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, وعبد الفتاح دولة ممثلا عن حركة فتح، وزهيرة كمال ومحمد العاروري من قيادة حزب فدا، وأبو عرب من قيادة الصاعقة، واسامة نجم ممثل القيادة العامة وحسين رحال ممثلاً لجبهة التحرير العربي و الناشط السياسي عمرعساف.كما أكد التقدير الكبير للوفود التي مثلت القوى الوطنية في الداخل، بمن فيهم محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، وسامي أبو شحادة وواصل طه ووفد قيادة التجمع الوطني الديمقراطي المرافق لهما، وكذلكأحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير والوفد المرافق له.كما عبر عن تقدير حركة المبادرة الوطنية و شكرها للأحزاب والقوى العربية والدولية التي وجهت تحياتها لمؤتمر المبادرة بما في ذلك الأحزاب الشقيقة في الأردن ومصر وتونس ولبنان وسوريا وممثلي الأحزاب الصديقة في الصين وإيرلندا وألمانيا واسبانيا وتركيا والإشتراكية الدولية والتحالف التقدمي الذي يضم 150 حزبا و حركة سياسية عالمية.