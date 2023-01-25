القيادي أبو عرة يدعو إلى وحدة الصف لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومقاومته وسلطته للوقوف صفاً واحداً، لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية الرهيبة في الضفة وإفشالها، وإزالة الاستيطان من الأراضي الفلسطينية.وقال أبو عرة، في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز)، إن "مخطط الاحتلال لبناء ١٨ ألف وحدة استيطانية في الضفة يدل على إرهاب حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة".وأوضح أن "مخططات الاحتلال لا تكتفي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بل يوازي ذلك التهديد بهدم آلاف البيوت والمنازل السكنية الفلسطينية المبنية في المنطقة المسماة ج حسب تقسيمات اتفاق أوسلو".وبين أن "اتفاق أوسلو حوّل 60% من أراضي الضفة الغربية إلى منطقة ج، مما يعني أن إدارة شؤونها الأمنية والإدارية من صلاحيات الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف: "مثل هذا الإجراء يعمل على إغراق الضفة الغربية بالمستوطنات والمستوطنين ليصل عددهم في فترة وجيزة في الضفة إلى مليون مستوطن، مما سيحول حياة الناس في الضفة إلى كوابيس ومعاناة دائمة أمام عربدات المستوطنين وانتهاكاتهم".