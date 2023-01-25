جنين: الرجوب يدعو أصحاب المنشآت التجارية لإزالة العوائق والتعديات وتصويب أوضاعها

رام الله - دنيا الوطندعا محافظ جنين أكرم الرجوب، أصحاب المحلات والبسطات والأكشاك، إلى التعاون مع طواقم بلدية جنين، من أجل تصويب أوضاع المدينة وأسواقها، وإزالة العوائق والتعديات عن الأرصفة والشوارع، وبحد أقصى حتى مساء يوم الجمعة المقبل، مؤكداً أنه لن يتم السماح باستمرار أي تجاوز بدءاً من صباح يوم السبت.وقال الرجوب، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، "إننا سنبدأ بمعالجة الظواهر السلبية والمعيقات الذاتية التي تؤثر على الحركة التجارية في المحافظة، بسبب إغلاق الشوارع بالبضاعة، وتراكم النفايات، وأزمات السير الخانقة.وأشار إلى أن "النجاح في تنظيم الشوارع والأسواق سيسهل حركة التسوق للمواطنين والزوار، الأمر الذي يعود بالنفع على أصحاب المحال والمنشآت، ويحفظ أرزاق أصحاب البسطات الذين ستقوم البلدية بتوفير مواقع مناسبة لهم، سيتم الإعلان عنها لاحقاً".