وفاة مُسن جراء إصابته بحادث سير شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، مساء يوم الأربعاء، عن وفاة مواطن متأثرًا بجراحه، في حادث سير وقع الأحد الماضي في حي الشجاعية بمدينة غزة.وقالت "المرور"، في تصريح صحفي، إن المُسن يونس عبد القادر يوسف دادر (78 عاماً) سكان الزيتون، أصيب بجراح فوق المتوسطة جراء صدمه من قبل مركبة هونداي يقودها السائق (أ. ق) 42 عاماً، قرب محطة الشوا بحي الشجاعية.وأشارت إلى أنه تم توقيف السائق، وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.