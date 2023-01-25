شؤون فلسطينية

"مدى": 605 انتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال 2022

"مدى": 605 انتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال 2022
رام الله - دنيا الوطن
نشر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" نتائج تقريره السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين خلال العام الماضي 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الأربعاء، في مقر مركز مدى، شارك فيه غازي حنانيا رئيس مجلس إدارة مدى، وأ. شيرين الخطيب القائم بأعمال مدير المركز، وحضور حاشد من الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية والأهلية والدولية.

وفي بدية المؤتمر طلب غازي حنانيا من الحضور قراءة الفاتحة على روح المدير السابق والمؤسس لمركز مدى موسى الريماوي مع مرور 40 يوماً على وفاته، كما وأعلن عن تنظيم مدى لجائزة "تقديرية "أفضل مدافع عن حرية الصحافة للعام 2023" والتي سوف تُعلن نتائجها في الذكرى السنوية الأولى لوفاة موسى بتاريخ 14/12/2023 حيث ستقدم الجائزة لمن يفوز بلقب أفضل مدافع عن حرية الصحافة للعام 2023.  

كما وجه حنانيا التحية لكافة الصحفيين/ات على حضورهم ومشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يُنظم لتسليط الضوء على واقع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في فلسطين، وتقديراً لدورهم في نقل الحقيقة في ظل الظروف والتحديات الخطرة التي يواجهونها يومياً.

كما بين أن مركز "مدى" لا زال حريصاً على الاستمرار في أداء دوره وإتمام رسالته التي أنشأ من أجلها، وشدد مجدداً على أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، آملا أن تعمل الحكومة الحالية وبأسرع وقت على إقراره.

من جانبها استعرضت الخطيب نتائج التقرير السنوي للحريات الإعلامية في فلسطين 2022، مشيرة إلى جهود مركز "مدى" في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس ضد الحريات الإعلامية في فلسطين من قبل سلطات الاحتلال أو شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو الجهات الفلسطينية المختلفة في الضفة والقطاع.

وبينت أن مركز مدى وثق ما مجموعه 605 انتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين (ارتكبت قوات  الاحتلال ومستوطنيه ما مجموعه 416 انتهاك (نحو 69%)، فيما راتكبت شركات التواصل الاجتماعي 127 انتهاكاً (21%)، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 55 انتهاكاً (9%) من مجمل الانتهاكات. مشيرة إلى أن أسباب ارتفاع أعداد الانتهاكات جاء أساساً كنتاج لما ارتكبته سلطات الاحتلال ومستوطنيه من انتهاكات حيث وقعت الانتهاكات الاسرائيلية ضمن 17 نوع واحتلت أكثر الانتهاكات خطورة على حياة الصحفيين/ات ما نسبته 85% منها، بالإضافة لما ارتكبته شركات التواصل الاجتماعي من انتهاكات.

وأوضحت الخطيب أن أسباب الارتفاع نتجت عن العديد من العوامل والظروف السياسية، أهمها جرائم قتل الصحفيتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة وما رافق هذه الجرائم من تغطية إعلامية، إضافة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما صاحبه من انتهاكات ضد الصحفيين/ات والحريات الإعلامية، وارتباطاً بهذا العدوان جاءت انتهاكات شركات التواصل الاجتماعي التي استمرت في انتهاكاتها ضد المحتوى الفلسطيني منعاً لإيصال الحقيقة للعالم.

كما أشارت إلى الانخفاض في أعداد الانتهاكات الفلسطينية خلال العام 2022 والتي انخفضت إلى 55 انتهاك بنسبة 55% عن العام الذي سبقه 2021.


أخبار ذات صلة

القدس: إصابة شابين برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

القدس: إصابة شابين برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

خويص: اعتقال المرابطين في الأقصى لن يثنينا عن واجب الدفاع عنه

خويص: اعتقال المرابطين في الأقصى لن يثنينا عن واجب الدفاع عنه

الكيلة: الحصار المالي يهدد عمل القطاع الصحي الفلسطيني

الكيلة: الحصار المالي يهدد عمل القطاع الصحي الفلسطيني

جنين: مسيرة منددة بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

جنين: مسيرة منددة بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

المبادرة الوطنية تتلقى التهاني بنجاح مؤتمرها

المبادرة الوطنية تتلقى التهاني بنجاح مؤتمرها

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

دعوات للحشد في باب العامود غداً الخميس والتصدي لمسيرة المستوطنين

دعوات للحشد في باب العامود غداً الخميس والتصدي لمسيرة المستوطنين

القيادي أبو عرة يدعو إلى وحدة الصف لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية

القيادي أبو عرة يدعو إلى وحدة الصف لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خويص: اعتقال المرابطين في الأقصى لن يثنينا عن واجب الدفاع عنه

خويص: اعتقال المرابطين في الأقصى لن يثنينا عن واجب الدفاع عنه

جنين: الرجوب يدعو أصحاب المنشآت التجارية لإزالة العوائق والتعديات وتصويب أوضاعها

جنين: الرجوب يدعو أصحاب المنشآت التجارية لإزالة العوائق والتعديات وتصويب أوضاعها

وفد من &quot;كهرباء&quot; غزة يهنئ العطار توليه منصب مدير عام الدفاع المدني

وفد من "كهرباء" غزة يهنئ العطار توليه منصب مدير عام الدفاع المدني

العدد (198) من الجريدة الرسمية &quot;الوقائع الفلسطينية&quot;

العدد (198) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

ائتلاف أمان يؤكد ضرورة وضع آليات لتعزيز فاعلية أنظمة الإفصاح عن تضارب المصالح

ائتلاف أمان يؤكد ضرورة وضع آليات لتعزيز فاعلية أنظمة الإفصاح عن تضارب المصالح

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدين لحلوح ومحمد علي

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدين لحلوح ومحمد علي

البكري يبحث مع السفير المصري التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا

البكري يبحث مع السفير المصري التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا

الاحتلال يمدد اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني

الاحتلال يمدد اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني

منوعات

&quot;سابني ومشي&quot;.. بهذه العبارة أعلنت مي فاروق خبر وفاة والدها

"سابني ومشي".. بهذه العبارة أعلنت مي فاروق خبر وفاة والدها

أول تعليق من مكتب جورج وسوف بعد أنباء اعتزاله

أول تعليق من مكتب جورج وسوف بعد أنباء اعتزاله

جمهور ياسمين عز يتوجّه لها بطلب غريب

جمهور ياسمين عز يتوجّه لها بطلب غريب

بالصور: جواهر تنجو بأعجوبة من حريق هائل في منزلها

بالصور: جواهر تنجو بأعجوبة من حريق هائل في منزلها

هالة صدقي: لهذا السبب أرفض المشاركة في برامج رامز جلال

هالة صدقي: لهذا السبب أرفض المشاركة في برامج رامز جلال

ياسمين رئيس لـ سوسن بدر: انتِ دايماً واقفالي في قصص حبي

ياسمين رئيس لـ سوسن بدر: انتِ دايماً واقفالي في قصص حبي

شاهد: إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقها

شاهد: إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقها

علا غانم تخرج عن صمتها وتوضح كواليس فشل حياتها الزوجية

علا غانم تخرج عن صمتها وتوضح كواليس فشل حياتها الزوجية

شاهد: هيفاء وهبي بملابس مثيرة وملفتة

شاهد: هيفاء وهبي بملابس مثيرة وملفتة

كندة علوش تكشف سبب اعتزالها الأعمال الفنية

كندة علوش تكشف سبب اعتزالها الأعمال الفنية

عربي

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

عقب إحراق نسخ من القرآن.. الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد

عقب إحراق نسخ من القرآن.. الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد