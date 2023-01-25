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مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر

مصر: هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، يوم الأربعاء، عن تسجيل زلزال بقوة ست درجات في شرق البحر المتوسط.

وذكر المعهد القومي أن الهزة الأرضية التي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم وقعت في الساعة الثانية و37 دقيقة و3 ثوان بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على بعد 502 كيلومتر شمال رشيد.

وأضاف المعهد في بيان، أن "الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.87 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 35,73 درجة شمالا، وخط طول 28,89 درجة شرقا وعلى عمق 3,64 كيلومتر".

وأشار البيان إلى أنه ورد للمعهد مايفيد بالشعور بالهزة داخل مصر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

بدورها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، قبالة ساحل ولاية موغلا المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا، شعر بها سكان وسط البلاد.

وأوضحت أن الهزة وقعت في الساعة 14:37، على عمق 42 كيلومترا تحت سطح البحر، وذلك على بعد 81 كيلومترا عن ساحل قضاء سيدي كمر في ولاية موغلا.

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