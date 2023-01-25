ليبرمان: إسرائيل في طريقها لأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل



وقال هرتسوغ: "أرى أمام عيني الانقسامات والتفككات في داخلنا، والتي تزداد عمقًا، إننا نواجه لحظات مصيرية ستؤثر علينا، يجب أن نعود إلى رشدنا ونتحمل المسؤولية ونحمي ما بنيناه هنا، إسرائيل يمكن أن تصل إلى العام الثمانين".



وتابع: "يجب أن نسعى جاهدين من أجل اتفاقيات واسعة، انعدام الحوار يمزقنا، وأنا أقول لكم بوضوح: إن برميل المتفجرات هذا على وشك الانفجار، هذا وقت طارئ والمسؤولية تقع على عاتقنا".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير المالية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم نكن نعرف مثلها منذ عقود، وكل شيء يقع على عاتق نتنياهو".وأضاف ليبرمان، أن "المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو والوزراء الثلاثة يثبت أنهم خائفون، لأنهم يعرفون الحقيقة ويفهمون أنه لا يوجد طرف في العالم مستعد لتقبل أكاذيبهم وافتراءاتهم".وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قد أكد أمس الثلاثاء، أن الانقسامات والتفككات داخل إسرائيل تزداد عمقاً، داعياً الأحزاب السياسية للحوار تجنباً لانفجار الأوضاع.