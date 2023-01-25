"حماس" تعقب على المناورة العسكرية للجيشين الأميركي والإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، على المناورة العسكرية الأكبر بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي: "إن تنفيذ جيش الاحتلال لمناورات عسكرية مع الجيش الأمريكي عنوانها التحضير للعدوان على دول في المنطقة، يؤكد من جديد الشراكة الكاملة للولايات المتحدة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا وأمتنا وكل المنطقة."وأضاف: "أن كل مسارات التطبيع وتبادل الزيارات ما بين الكيان الإسرائيلي وبعض دول المنطقة، لا تخدم إلا المشروع الإسرائيلي التوسعي المدعوم أمريكياً".