وفد من "كهرباء" غزة يهنئ العطار توليه منصب مدير عام الدفاع المدني

رام الله - دنيا الوطنقدم وفد من شركة توزيع كهرباء محافظات غزة برئاسة خليل شقفه رئيس هيئة المديرين اليوم الأربعاء التهنئة والتبريكات للواء عبد العزيز العطار لتوليه منصب مدير عام جديد للمديرية العامة للدفاع المدني بغزة متمنياً له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.وضم وفد الشركة ماهر عايش مدير عام الشركة، ومستشاري رئيس هيئة المديرين أسامة محيسن، وبسام البس، وإيهاب أبو صفية، ومحمد ثابت مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام وعبد الله النجيلي مدير مكتب رئيس هيئة المديرين.وأكد شقفه خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية وتطوير آليات العمل المشترك بين الشركة والمديرية العامة للدفاع المدني، مثمناً دور الدفاع المدني وجهوده وأهمية عمله وخاصة خلال الأزمات والطوارئ.وأشار رئيس هيئة المديرين إلى مركزية الدور الذي يلعبه الدفاع المدني ويساهم من خلاله في المجتمع وضرورة إيلاء هذه المساهمة العناية اللازمة لدعم جهود الجهاز وامكانياته ليتمكن من تقديم خدمة أفضل للمواطنين.من جانبه، ثمن العطار زيارة وفد الشركة وتهنئته، كما ثمن دور الشركة وجهودها في سبيل التخفيف من أزمة الكهرباء ومساعدة المواطنين وتقديم الخدمة لهم في ظل التحديات التي تواجهها.وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتم الاتفاق على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل والتنسيق المشترك لما فيه خدمة وتعزيز لإمكانيات الطرفين وتطويرها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.