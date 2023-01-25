العدد (198) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

رام الله - دنيا الوطنأصدر ديوان الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" العدد (198) من الجريدة، عن شهر كانون الأول/ يناير الجاري.وأكدت رئيس ديوان الجريدة الرسمية ريم أبو الرب، أن العدد (198) مقسم لثمانية أقسام تضمن عددا من التشريعات الصادرة عن الجهات الرسمية.وأوضحت أبو الرب، أن العدد احتوى على التشريعات التي تم فهرستها وإدراجها بناء على الجهات التي أصدرت كل تشريع، حيث اشتمل العدد على قرارات بقانون، وقرارات رئاسية، وأنظمة صادرة عن مجلس الوزراء، وتعليمات وقرارات وزارية، وقرارات المحكمة الدستورية العليا، والأحكام القضائية، بالإضافة إلى الإعلانات.ويحرص الديوان على توفير أعداد الجريدة الرسمية بالصيغة الإلكترونية أولا، المتوفرة على موقع الديوان إضافة إلى النسخة الورقية التي يتم إصدارها لاحقا من مقر الديوان، لمن يهمه الاشتراك للحصول عليها.للاطلاع على العدد اضغط الرابط: https://tinyurl.com/28a5v4yr.