شؤون فلسطينية

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدين لحلوح ومحمد علي

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدين لحلوح ومحمد علي
الشهيد الفتى محمد علي
رام الله - دنيا الوطن
عقّبت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، على استشهاد الفتى محمد علي محمد علي (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالصدر في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وزفت حركة (حماس) شهيدها الفتى: محمد علي عبد موسى محمد علي (16 عاماً)، من مخيم شعفاط، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت دفاعاً عن المخيم، أثناء هدم الاحتلال لمنزل ذوي الشهيد عدي التميمي.

وحيت (حماس) في بيان لها "أهالي مخيم شعفاط والقدس المحتلة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وقدّموا قوافل الشهداء في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، وها هي القدس تقدم اليوم الشهيد الفتى محمد ابن عم الشهيد محمد علي "كوماندوز السكاكين" في يوم الدفاع عن معقل الشهيد عدي التميمي".

وقالت "إن عدوان الاحتلال المتواصل في القدس وعموم أرضنا المحتلة، وعلى مقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك لن يمر مرور الكرام، وستنتج ثورة شعبنا المزيد من الأبطال الذين يصدّون العدوان ويلقّنون الاحتلال دروساً في البطولة والفداء".

بدورها، نعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد الشاب عارف عبد الناصر لحلوح (21 عاماً) من مخيم جنين، الذي ارتقى إثر جريمة إعدام برصاص جنود الاحتلال قرب مستوطنة "قدوميم"، شرق قلقيلية المحتلة، والفتى محمد علي (16 عاماً) ، الذي أعدمته قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس، اليوم الأربعاء.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن "مشهد إعدام الشهيدين بنيران جنود الاحتلال، جريمة بشعة تثبت مجدداً حجم التغول والقتل العمد بدم بارد، تنفيذاً لقرارات حكومة المتطرفين الفاشية، مشددة أن الشعب الفلسطيني رغم هذه الحرب المفتوحة، لن يستسلم وسيبقى متمسكاً بمقاومته حتى الحرية والخلاص".

وعزّت الحركة عائلتي الشهيدين لحلوح، وأهل مخيم جنين ومدينة القدس، مؤكدة أن هذه الجرائم لن ترهب المقاومة التي تواصل معركتها في مواجهة الإجرام الإسرائيلي حتى فلسطين ومقدساتها.

كما نعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين الشهيد الفتى صلاح محمد علي  من مخيم شعفاط الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الحقد والإجرام الإسرائيلي في انعكاس جديد لفاشية ونازية الاحتلال ضد أبناء شعبنا العزل .

بدورها، نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهيدين اللذين ارتقيا مساء اليوم (عارف لحلوح من جنين الذي استشهد شرق قلقيلية ومحمد على ابو صلاح الذي استشهد في مخيم شعفاط أثناء مقاومهما للاحتلال، وتقدمت بأحر التعازي والمواساة لذويهما واكدت على أن الشباب الفلسطيني ماض ومستمر في مقاومة الاحتلال بالرغم من الجرائم التي يرتكبها.

وأضافت الجبهة: "ليس من المعقول ان تستمر قيادة السلطة والمنظمة بالرهان على المجهول والتعلق بأوهام التدخل الأمريكي، وأنه حان الوقت لتنفيذ قرارات الشرعية الفلسطينية كحد أدنى مطلوب لمواجهة هذه الحكومة الأكثر فاشية في تاريخ الاحتلال".

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