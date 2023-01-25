البكري يبحث مع السفير المصري التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، التصعيد الإسرائيلي والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا ومقدساته خاصة في القدس المحتلة، كذلك أوجه التعاون المشترك.وأكد البكري خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أن المرحلة تستدعي مواصلة العمل الجاد في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها، معتبرا أن موقف مصر ثابت في دعم قضيتنا وشعبنا ومساعدته في مواجهة الاحتلال.وشدد على أهمية عقد مؤتمر القدس القادم في جمهورية مصر، لما له من أهمية في تنسيق الخطط والبرامج لدعم القدس والمقدسيين.وناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية المصرية خاصة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف المصرية، وسبل عقد دورات تدريبة للائمة والخطباء في مصر.من ناحيته، أكد السفير سليمان أن مصر كانت وستبقى دائما داعمه للشعب الفلسطيني، ولقضيته العادلة حتى إقامة دولته المستقلة.