الاحتلال يمدد اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني

رام الله - دنيا الوطنمددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال المعلمة والمرابطة المقدسية هنادي حلواني.وذكرت مصادر مقدسية أن الاحتلال مدد اعتقال المرابطة حلواني حتى يوم الخميس المقبل.واعتقلت قوات الاحتلال حلواني، فجر أمس الثلاثاء، عقب اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه وتخريبه ومصادرة الهواتف.وكانت سلطات الاحتلال سلمت حلواني قبل أيام، قرارا بالمنع من السفر لمدة شهر قابل للتمديد لـ٦ أشهر ليصبح مجموع سنوات منعها من السفر ٦ سنوات.وبلغ مجموع الفترة التي أبعدت فيها سلطات الاحتلال المرابطة حلواني عن المسجد الأقصى نحو ثماني سنوات.