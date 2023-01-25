شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث مع مدير مؤسسة القحطاني سبل التعاون لخدمة الأسر الفقيرة

مجدلاني يبحث مع مدير مؤسسة القحطاني سبل التعاون لخدمة الأسر الفقيرة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بالمدير العام التنفيذي لمؤسسة اجفند ناصر القحطاني حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية إضافة لمشاريع التمكين الاقتصادي الموجه للأسر الفقيرة والمهمشة لتمكينها من الاعتماد على الذات.

وقدم مجدلاني شرحا مفصلا حول طبيعة عمل الوزارة وتوجهاتها الاستراتيجية سيما في مجال مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات كالطفولة المبكرة وتمكين المرأة وغيرها من مجالات العمل المشتركة مستعرضا آلية عمل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

كما استعرض الوزير التوجهات الاستراتيجية للوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج إلى الإنتاج وإنجاز الوزارة السجل الوطني الاجتماعي وسعيها الحثيث لإنجاز وتفعيل منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني مشيراً إلى أن الوزارة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع الوزارات المختلفة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

ونوه مجدلاني إلى أن الوزارة تواصل العمل لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد حيث سيتم الانتهاء من أعدادها في غضون أسابيع.

وأكد الوزير على أهمية التعاون في مجال دعم أهلنا في القدس والمؤسسات المقدسية لما يتعرضوا له من إجراءات قمعيه وتعسفية من قبل السلطات الإسرائيلية.

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