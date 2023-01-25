الاحتلال يعتقل والد الشهيد عارف لحلوح على حاجز عسكري

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والد الشهيد عارف عبد الناصر لحلوح (20 عاما) على حاجز عسكري في الضفة الغربية.وذكرت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الناصر لحلوح والد الشهيد عارف على حاجز الجلمة شمال شرق جنين، أثناء عودته من العمل داخل أراضي الـ48.وأعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الأربعاء، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق قلقيلية.وقالت الصحة، إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر لحلوح من مخيم جنين، برصاص الاحتلال، قرب قرية جيت، ولا يزال يحتجز جثمانه.