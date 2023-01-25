"المالية" بغزة تطلق موقعها الإلكتروني بحلته جديدة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، موقعها الإلكتروني الجديد الذي يسهل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للموظفين والمكلفين والتجار وجمهور الوزارة.وأوضحت مسؤولة تطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة همسة كريم أن الموقع يحتوي على تقنيات حديثة من حيث لغة البرمجة والتصميم لواجهات الموقع بحيث يلبي رغبات جميع زوار الموقع.وبين مدير دائرة البرمجة نائل اليازجي أن الموقع الجديد خطوة مهمة تحققت في بداية عام 2023 حيث يشكل النواة الرئيسية في تطوير الخدمات الإلكترونية للموظفين والتجار والجمهور بشكل عام، مقدماً شكره لجميع مهندسي الدائرة الذين ساهموا في تطوير الموقع وإطلاقه.بدورها، أكدت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أن الموقع يحتوي على زاويا جديدة من الخدمات الخاصة بالوحدة والتي تخص المركز الإعلامي وأخبار المعابر وإحصائيات العمل بها، مثمنةً دور مهندسي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في تطوير وبرمجة الموقع الجديد.من جهته، ذكر أحمد الشيخ خليل موظف الإعلام بالوزارة والذي شارك بتصميم الموقع الجديد أن التصميم اعتمد على شكل وألوان وفق مقترحات تقدمت بها وحدة العلاقات العامة والإعلام، في إطار حرصها على تعزيز الهوية البصرية للوزارة.يُذكر أن وزارة المالية تسعى إلى التحول الرقمي من خلال مشروع طويل الأمد يهدف إلى بناء منظومة رقمية شاملة لتحقيق كفاءة وفعالية في أداء الأنشطة المنوطة بها.ويُتيح الموقع الجديد الوصول للعطاءات والمزاودات والمناقصات التي تطرحها الإدارة العامة للوازم ولجنة العطاءات المركزية.