شؤون فلسطينية

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واستحضرت اللجنة ذكرى إجراء الانتخابات التشريعية كمحطة ديمقراطية في تاريخ شعبنا، داعية إلى ضرورة السعي الجاد وتهيئة الظروف لتمكين أبناء شعبنا من ممارسة هذا الحق الديمقراطي الطبيعي في مراحله: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمجالس المحلية.

وتوقفت اللجنة أمام ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة في الخان الأحمر، وتهديدها بهدم منازل في مناطق عدة ب القدس والضفة، داعية المجتمع الدولي للجم هذه الممارسات العدوانية المدانة ووقف هذه الاعتداءات على شعبنا.

وأدانت اللجنة واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، على يد أحد المتطرفين، رافضة هذا السلوك العنصري المتطرف، داعية إلى إتخاذ خطوات جدية لمنع مثل هذه التصرفات المرفوضة التي تؤجج العداء بين أصحاب الأديان المختلفة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجنتي: الشؤون الإدارية، والشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة تمديد قرار صرف مبلغ شهري بقيمة ١٠٠ ألف شيقل، عبر وزارة التنمية الاجتماعية كمساعدات للشرائح المهمشة والضعيفة، وصرف مبلغ مالي لتطوير مقر مكتب وزارة الخارجية.

كما قررت إيفاد خمسة منتسبين من وزارة الداخلية والأمن الوطني للالتحاق بدبلوم تخصصي في الدفاع المدني بدولة قط.

وأعلنت اللجنة عن تشكيل لجنة حكومية خاصة لمراجعة عقود إيجار أراضي المحررات، بالإضافة لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "صمود" للتشغيل المؤقت للخريجين والعمال.

وأوضحت أنه تم توفير خدمة تصوير الأشعة (CT) لصالح المستشفى الأوربي، بشكل عاجل.

وتم اعتماد النظام الأساسي لبنك الوقف الفلسطيني، كشركة غير ربحية مسجلة بوزارة الاقتصاد وإعفائه من كافة الرسوم ومصاريف التأسيس.

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