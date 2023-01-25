بلدية غزة تناقش مشروع تطوير سوق الزاوية مع التجار وأهالي المنطقة

رام الله - دنيا الوطنناقشت بلدية غزة مقترح مشروع تطوير سوق الزاوية وسط المدينة، خلال لقاء تشاوري عقدته في مركز هولست الثقافي التابع لها في حي الدراج شرق المدينة، ضمن جهودها لإشراك المجتمع المحلي ومؤسساته في اتخاذ القرار للنهوض بالمدينة.وشارك في اللقاء مدير وحدة التخطيط والاستثمار م. ماهر سالم، ومدير عام الصيانة والخدمات م. محمد حمادة، ومدير التخطيط الحضري وإعداد المشاريع م. مهند الصفدي، ومدير نظم المعلومات الجغرافية م. أيمن أبو شعبان، وم. مهند صالحة من قسم إعداد المشاريع، ولفيف من الاستشاريين والمهندسين المختصين، ولجنة تجار السوق وأهالي المنطقة.وعرضت البلدية مخططها التفصيلي لتطوير السوق لدراسته وإبداء الآراء والملاحظات، للمساهمة في تحسين المخطط المقترح بناء على طلب أصحاب المحال التجارية وسكان المنطقة، بما يحقق تنمية اقتصادية وحركة تجارية أفضل في المدينة، وإيجاد أماكن مناسبة للتجار والباعة خلافاً للوضع الحالي.وقدمت م. نور البطراوي من وحدة التخطيط الحضري عرضاً تضمن نبذة تعريفية عن مشروع سوق الزاوية والخطة التطويرية للسوق والجهود التي تبذلها البلدية لتوفير سوق عصري يوفر مساحات ومحلات للتجار وأماكن تتيح تسوق أفضل للمواطنين، ويحقق رؤية البلدية في تعزيز الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة من خلال إنشاء سوق بمواصفات حديثة.بدوره؛ قال مدير وحدة التخطيط والتطوير م. ماهر سالم، إنّ "المشروع يشمل تطوير سوق الزاوية من خلال إعادة تخطيطه وإزالة التعديات على الطريق وضبط الحركة المرورية بهدف تسهيل الحركة للسوق"، مؤكدًا أن المشروع له أهمية تجارية وحضارية على مستوى محافظة غزة وكافة محافظات القطاع.من جهته؛ بين م. مهند صالحة أنّ أعمال المشروع تشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة، وإنشاء قواعد وحزام أرضي، وتركيب أعمدة إنارة جديدة في المنطقة، مشيرًا إلى أنّ معظم دول العالم تقوم بإعداد المشاريع لخلق بيئة جميلة مناسبة للمواطنين.وناقش المشاركون التصاميم الهندسية للسوق، والإجراءات الفنية التي يجب أن يتضمنها المشروع، وتحديد ممرات السوق بما يضمن سلاسة الحركة، وتطوير آلية جمع النفايات من السوق وفرزها.كما ناقشوا إعادة تفعيل موقف سيارات الجنوب في ميدان فلسطين، وموقف سيارات الزهراء لتنشيط الحركة التجارية وزيادة عدد زوار السوق، وتركيب يافطات إرشادية للسوق، إضافة إلى سبل مساعدة المحلات المتضررة من حدث الانفجار قبل عدة أشهر.واستمع المختصون في البلدية لملاحظات المواطنين واحتياجات المنطقة؛ مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد المخططات النهائية، مشددين على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية وكافة الأطراف ذات العلاقة أثناء تنفيذ المشروع.وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الداعية إلى عقد المزيد من اللقاءات التشاورية مع البلدية، وتشكيل لجنة تضم عدد من تجار السوق لدراسة واستطلاع آراء الخبراء والمختصين تجاه المشروع ولتطوير السوق.