إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب عشرات المواطنين بينهم طالبات مدارس، اليوم الاربعاء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.







وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لمراسلنا، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت مرور جنازة مواطنة، واعتلت أسطح بعض المنازل في منطقة عصيدة.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء خروجهن من المدرسة، ما أدى لإصابة العشرات منهن بالاختناق، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين.