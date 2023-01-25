خاطر: الركام لن يحجب صنيع الشهيد عدي وضربه لمنظومة أمن الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت الكاتبة السياسية لمى خاطر، أن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الشهيد عدي التميمي في ضاحية السلام بالقدس المحتلة، لن يحجب صنيع عدي الذي ضرب منظومة الاحتلال الأمنية.وقالت خاطر إن "الركام لن يحجب الشق الذي صنعه عدي في بنيان منظومة الاحتلال الأمنية"، مشددة على أن البيوت كلها حجارة جامدة، وعدي التميمي فكرة حية ودائمة الانبعاث.وتابعت بقولها: "الحجارة تزول، كلن الفكرة الأبية تبقى وتدوم، ولن يحجب الركام ذلك الشق الذي صنعه فعل عدي في بنيان منظومتهم الأمنية".واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم، ضاحية السلام، ووصلت إلى بيت الشهيد عدي التميمي تمهيداً لهدمه.