إصابة مواطن بجراح حرجة برصاص الاحتلال في شعفاط





ووصفت وزارة الصحة جراح المواطن المصاب بـ "الحرجة".





وكانت وزارة الصحة، أعلنت ظهر اليوم، استشهاد الشاب عارف عبد الناصر لحلوح (21 عامًا) من سكان مخيم جنين على مخل (قدوميم) قرب قلقيلية.





وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على الشاب لحلوح وإعدامه أمام والدته وشقيقه بزعم تنفيذه عملية طعن.





وفي تصريح مقتضب لوزارة الصحة، أفادت بأنها تبلغت مساءً من هيئة الشؤون المدنية نبأ استشهاد الشاب لحلوح.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بإصابة مواطن برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط، شرقي القدس.