"الأوقاف" تُشكل لجنة لمتابعة تداعيات تقصير شركات الحج والعمرة بحق المعتمرين

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات التقصير الذي حصل من بعض شركات الحج والعمرة بحق معتمرين، ورفع التوصيات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





أوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب في تصريح لوكالة (وفا)، إنه تم الايعاز إلى الإدارة العامة للحج والعمرة، لتشكيل لجنة لمتابعة تداعيات ما حصل مع بعض المعتمرين، سواء في السكن، أو إجراءات النقل.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن الوزارة ستدرس الشكاوى التي تصل من أي معتمر بحق أي شركة، وستتخذ الإجراءات اللازمة، لمعالجة أي تقصير، إما بالتعويض ماديا، أو باتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركة، وذلك حسب طبيعة المخالفة.وأشار إلى أن الوزارة ستحصر عدد الحافلات في المرات القادمة في الذهاب أو الإياب، لتفادي أي ازدحام قد يحدث على المعابر والحدود، ووضع آلية لتداركه، وعدم تكراره مستقبلا.