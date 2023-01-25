شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد البرغوثي

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد البرغوثي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد أحمد البرغوثي (الفرنسي)، والذي يخوض إضرابا مفتوحاً عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.

وأكدت الهيئة أن الأسير القائد الفرنسي يعاني أوضاعاً حياتية صعبة، وذلك منذ تنفيذ عملية تنقلات الأسرى من سجن هداريم الى سجن نفحة قبل 17 يوماً، حيث يحتجزه الاحتلال حالياً في زنازين سجن "ريمون".

وقالت الهيئة أن  "الفرنسي أبلغ إدارة السجن فور وصوله الى معتقل نفحة أنه يرفض هذا الأسلوب من النقل التعسفي اللا أخلاقي واللا إنساني، وأنه لن يدخل إلى السجن، ويرفض هذه الخطوة بكل تفاصيلها، مما أدى إلى إتخاذ خطوة انتقامية بحقه، تمثلت بعزله بالزنازين الانفرادية في معتقل ريمون".

وحذرت من استمرار السياسات الانتقامية بحق أسرانا وأسيراتنا، مطالبةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن يكون لها تدخل حقيقي لوقف مساعي حكومة الاحتلال وإدارة سجونها، والتي تُمعن بفرض أمر واقع جديد وزعزعة الاستقرار الحياتي داخل السجون والمعتقلات.

أخبار ذات صلة

(فتح): على المجتمع الدولي التدخل للحيلولة دون تطبيق إسرائيل لمآربها الاستعمارية

(فتح): على المجتمع الدولي التدخل للحيلولة دون تطبيق إسرائيل لمآربها الاستعمارية

شاهد: الاحتلال يُصيب فلسطينيًا بزعم تنفيذه عملية طعن في قلقيلية

شاهد: الاحتلال يُصيب فلسطينيًا بزعم تنفيذه عملية طعن في قلقيلية

&quot;الأوقاف&quot; تُشكل لجنة لمتابعة تداعيات تقصير شركات الحج والعمرة بحق المعتمرين

"الأوقاف" تُشكل لجنة لمتابعة تداعيات تقصير شركات الحج والعمرة بحق المعتمرين

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد البرغوثي

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد البرغوثي

الاحتلال يصيب ويعتقل عددًا من المواطنين في طولكرم والقدس وأريحا

الاحتلال يصيب ويعتقل عددًا من المواطنين في طولكرم والقدس وأريحا

هيئة الأسرى: الأسير محمد خليل يقاسي أوضاعاً مريرة داخل الزنازين

هيئة الأسرى: الأسير محمد خليل يقاسي أوضاعاً مريرة داخل الزنازين

الكشف عن مراحل &quot;الثورة الاستيطانية&quot; لحكومة نتنياهو

الكشف عن مراحل "الثورة الاستيطانية" لحكومة نتنياهو

&quot;الشعبيّة&quot; تُعلق على هدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

"الشعبيّة" تُعلق على هدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد البرغوثي

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد البرغوثي

هيئة الأسرى: الأسير محمد خليل يقاسي أوضاعاً مريرة داخل الزنازين

هيئة الأسرى: الأسير محمد خليل يقاسي أوضاعاً مريرة داخل الزنازين

الوزير عورتاني يجري جولة في عدة مدارس بطولكرم

الوزير عورتاني يجري جولة في عدة مدارس بطولكرم

المطران حنا يُدين إحراق نسخ من القرآن في السويد

المطران حنا يُدين إحراق نسخ من القرآن في السويد

مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون الأقصى والمصلى المرواني

مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون الأقصى والمصلى المرواني

&quot;الأورومتوسطي&quot; يوثق الحياة بغزة بعد 17 عامًا من الحصار

"الأورومتوسطي" يوثق الحياة بغزة بعد 17 عامًا من الحصار

&quot;الأشغال&quot; بغزة: استكمال العمل في مشاريع الطرق ضمن المنحة المصرية

"الأشغال" بغزة: استكمال العمل في مشاريع الطرق ضمن المنحة المصرية

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر حصيلة حوادث السير مؤخرًا

"المرور" بغزة تنشر حصيلة حوادث السير مؤخرًا

منوعات

شاهد: إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقها

شاهد: إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقها

علا غانم تخرج عن صمتها وتوضح كواليس فشل حياتها الزوجية

علا غانم تخرج عن صمتها وتوضح كواليس فشل حياتها الزوجية

شاهد: هيفاء وهبي بملابس مثيرة وملفتة

شاهد: هيفاء وهبي بملابس مثيرة وملفتة

كندة علوش تكشف سبب اعتزالها الأعمال الفنية

كندة علوش تكشف سبب اعتزالها الأعمال الفنية

دينا الشربيني تتوسط لإخلاء سبيل مساعدة منة فضالي لهذا السبب

دينا الشربيني تتوسط لإخلاء سبيل مساعدة منة فضالي لهذا السبب

هل ستكون نادين نجيم عروس 2023؟

هل ستكون نادين نجيم عروس 2023؟

فنان سوري شهير يسخر من مسلسل &quot;صالون زهرة&quot;

فنان سوري شهير يسخر من مسلسل "صالون زهرة"

عمرو أديب عن صوفيا فيرجارا: صاروخ باليستي كان نفسي أمسك إيدها

عمرو أديب عن صوفيا فيرجارا: صاروخ باليستي كان نفسي أمسك إيدها

فنان سعودي يحتفل بجائزة Joy Awards على طريقة ميسي

فنان سعودي يحتفل بجائزة Joy Awards على طريقة ميسي

بالفيديو: حقيقة اعتزال يزن الأسمر بعد وفاة عزيز الأحمد

بالفيديو: حقيقة اعتزال يزن الأسمر بعد وفاة عزيز الأحمد

عربي

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل مندوب تشاد الدائم لدى المنظمة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف في لاهاي

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام "التعاون الإسلامي" على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

طهران: الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤشر على زوال إسرائيل

طهران: الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤشر على زوال إسرائيل