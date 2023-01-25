هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد أحمد البرغوثي (الفرنسي)، والذي يخوض إضرابا مفتوحاً عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.وأكدت الهيئة أن الأسير القائد الفرنسي يعاني أوضاعاً حياتية صعبة، وذلك منذ تنفيذ عملية تنقلات الأسرى من سجن هداريم الى سجن نفحة قبل 17 يوماً، حيث يحتجزه الاحتلال حالياً في زنازين سجن "ريمون".وقالت الهيئة أن "الفرنسي أبلغ إدارة السجن فور وصوله الى معتقل نفحة أنه يرفض هذا الأسلوب من النقل التعسفي اللا أخلاقي واللا إنساني، وأنه لن يدخل إلى السجن، ويرفض هذه الخطوة بكل تفاصيلها، مما أدى إلى إتخاذ خطوة انتقامية بحقه، تمثلت بعزله بالزنازين الانفرادية في معتقل ريمون".وحذرت من استمرار السياسات الانتقامية بحق أسرانا وأسيراتنا، مطالبةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن يكون لها تدخل حقيقي لوقف مساعي حكومة الاحتلال وإدارة سجونها، والتي تُمعن بفرض أمر واقع جديد وزعزعة الاستقرار الحياتي داخل السجون والمعتقلات.