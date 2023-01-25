الاحتلال يصيب ويعتقل عددًا من المواطنين في طولكرم وأريحا

أصيب 3 شبان، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت، عقب اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم، تخلله اعتقال شاب.







وأفادت مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بأن ثلاث إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى المستشفى، تركزت في الأطراف السفلية، ووصفت حالة المصابين بالمستقرة، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق، وجرت معالجتهم ميدانيا .

رام الله - دنيا الوطنوأضافت مصادر محلية بأن وحدة خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" اختطفت الشاب أحمد عزت جابر (24 عاما)، بعد اقتحام منزله بصورة وحشية برفقة الكلاب البوليسية.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 3 مواطنين من مدينة أريحا، بينهم شقيقان.وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وراني وائل منسية، عقب مداهمة منزلهما في حي الخديوي، كما اعتقلت الشاب عبد الرحمن باسم أبو عمرة من مخيم عين السلطان.