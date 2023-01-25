المطران حنا: الاحتلال يستهدف البشر والحجر والشجر

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، يوم الأربعاء، إن "العنصرية والفاشية الاحتلالية بددت أوهام البعض الذين كانوا يؤمنون بإمكانية أن يكون هنالك تعايش مع هذا الاحتلال".





وأضاف المطران حنا: "فالاحتلال البغيض يستهدف البشر والحجر والشجر كما انه يستهدف كل شيء فلسطيني، والفلسطينيون مستهدفون في كافة تفاصيل حياتهم وتسعى السلطات الاحتلالية عبر أدواتها وأساليبها المعهودة والغير المعهودة لتصفية هذه القضية".





وأكمل: فبأي حق يُسمح للحكومة الإسرائيلية بأن تخطط وتقوم بما تقوم به من سياسات ظالمة بحق شعبنا الفلسطيني؟



رام الله - دنيا الوطن