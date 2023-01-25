غالانت يغادر للولايات المتحدة وتحديد هوية من سيخلفه بالمنصب

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يغادر وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت هذه الليلة إلى الولايات المتحدة الأميركية لعقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية.وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن وزير الجيش سيغادر إلى الولايات المتحدة، لعقد جلسات أمنية، فيما سيخلفه ف منصبه وزير الخارجية إيلي كوهين.ولفتت إلى أن كوهين سيتولى منصب وزير الجيش، وليس الوزير سموتريتش، على الرغم من أن الأخير يتمتع بصلاحيات وزير في وزارة الجيش بحسب اتفاقه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.