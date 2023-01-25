شؤون فلسطينية

هيئة حقوقية توجه طلباً لأونروا بشأن الإجراءات المتخذة بحق اتحاد العاملين العرب

هيئة حقوقية توجه طلباً لأونروا بشأن الإجراءات المتخذة بحق اتحاد العاملين العرب
مقر أونروا في غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، توضيحاً حول الإجراءات العقابية المتخذة ضد رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث في الضفة الغربية وعدد من أعضاء نقابيين آخرين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة.

ودعت الهيئة المستقلة في مخاطبة وجهتها لإدارة (أونروا)، إلى ضرورة إيجاد حل فوري للأزمة الحالية وإضراب العاملين فيها، من خلال الحوار مع نقابة العاملين والتعاطي الإيجابي مع مبادرة وزارة العمل أو اية جهات وسيطة أخرى مقبولة للطرفين.

وأعربت الهيئة عن قلقها من الآثار السلبية المحتملة التي ستلحق بالفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، سيما وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تلعب دوراً هاماً في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة.

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