الوزير عورتاني يجري جولة في عدة مدارس بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، جولة في مديرية تربية طولكرم؛ استهدفت تفقد مدارس، ومتابعة البرنامج الوطني لتبني المدارس.وشارك في الجولة؛ الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام تربية طولكرم سائد قبها، وممثلو المجالس المحلية وفعاليات المنطقة.واستهلت الجولة، بزيارة لبلدية عنبتا والاجتماع مع رئيسها فاضل فقهاء، وممثلين عن فعاليات عنبتا.تلا ذلك، زيارة مدرسة الشهيد عبد الرحيم محمود؛ باعتبارهاً نموذجاً من نماذج المدارس المتميزة ضمن البرنامج الوطني لتبني المدارس، والتي حققت نسبة تبني مئة بالمئة، حيث تم اللقاء مع بعض المتبنين والمساهمين في البرنامج وتكريمهم، وكذلك عرض قصص نجاح وإنجازات عن البرنامج في المحافظة، بحضور مجلس أولياءالأمور الموحد، والغرفة التجارية، وملتقى رجال الأعمال ولجنة ضريبة التربية والتعليم.وافتتح الوزير مختبراً للحاسوب في المدرسة؛ بدعم من المتبنين، كما تفقد بعض الصفوف والاستماع للطلبة ومطالبهم وأفكارهم.وتضمنت الجولة أيضاً الالتقاء مع مديري/ات مدارس المديرية، وأسرة "التربية"، حيث تم مناقشة بعض القضايا التربوية المحورية وآليات متابعتها، ووضع الوزير في صورة المستجدات مع مستهل الدورة الدراسية الثالثة.وفي ختام جولته؛ التقى عورتاني محافظ محافظة طولكرم اللواء عصام أبو بكر؛ حيث تم التأكيد على دعم منطلقات التعليم؛ بوصفه شأناً وطنياً وسيادساً بامتياز، وضرورة التركيز على رفد الأجيال الناشئة بالقيم الوطنية والإنسانية وجعلهم متفاعلين، كما تم الحديث عن أولويات التعليم في محافظة طولكرم؛ وسط الإشادة بالجهود التي تقودها الوزارة في هذا السياق عبر عديد البرامج والمشاريع الريادية والتطويرية.وعبر عورتاني عن اعتزازه بدعم المجتمع المحلي الكرمي للتعليم وتفانيه في المساهمة في دعم برنامج التبني ومساندته للمسيرة التعليمية، مؤكداً محورية المعلمين وأدوارهم والكوادر التربوية بالتزامن مع هذا اليوم الذي يصادق اليوم الدولي للتعليم؛ ويعد مناسبة للتأكيد على الحق في التعليم للجميع، ووصول الطلبة والأطفال إلى مدارسهم في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وإحداث التحول في التعليم.