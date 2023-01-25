المطران حنا يُدين إحراق نسخ من القرآن في السويد

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، إننا "نعتبر ما أقدم عليه أحد العنصريين في السويد من إحراق لنسخة من القرآن بأنه عمل عنصري معاد للقيم الأخلاقية والإنسانية والروحية النبيلة ولا يمثل أية ديانة أو قيمة دينية على الإطلاق".





وأضاف المطران حنا: "إننا نرفض التطاول على الرموز الدينية كلها سواء كانت إسلامية أم مسيحية أم يهودية ونعتقد بأن الرموز الدينية يجب أن تصان وأن تحترم ولا يجوز المس بمشاعر المؤمنين بأي شكل من الاشكال".







ودعا الدول المتحضرة التي تدعي الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان بأن تكون هنالك ضوابط فيما يتعلق بالمس بالرموز الدينية فالتطاول على هذه الرموز لا يمكن أن يندرج في إطار حرية التعبير.

رام الله - دنيا الوطن