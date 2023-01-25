"الأشغال" بغزة: استكمال العمل في مشاريع الطرق ضمن المنحة المصرية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، أن الأعمال ما زالت جارية في مشاريع الطرق، وذلك ضمن المنحة المصرية لإعمار غزة.ونوهت الوزارة، أن العمل مستمر في مشروع شارع الكورنيش الساحلي شمال قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة الإنجاز 89%.كما تجري الأعمال ضمن مشروع شارع الكورنيش الساحلي ضمن المرحلة الثانية، بنسبة إنجاز بلغت 59%.وأشارت الوزارة، أن الأعمال مستمرة في مشروع شارع بيت لاهيا الذي يربط شارع الرشيد الساحلي بشارع النصر داخل المدينة، بنسبة إنجاز بلغت 15%.