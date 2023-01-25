الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة للعام 2022

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 5.82% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 128.84 خلال العام 2022 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 5.85% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 118.97 خلال العام 2022 (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 6.48%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 12.13%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 11.50%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 10.33%، وسجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 5.55%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.11% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.ارتفاع حاد في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 5.57% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 118.15 خلال العام 2022 (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 5.98%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 12.13%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 11.50%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 10.40%، وسجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 5.55%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.12% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.ارتفاع حاد في مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظمسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 6.41% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 120.04 خلال العام 2022 (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 7.38%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 12.13%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 11.74%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 11.37%، وسجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 5.01%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.11% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.ارتفاع حاد في مؤشر أسعار تكاليف الطرقسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 5.01% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 114.35 خلال العام 2022 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً حاداً نسبته 10.24%، كما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 7.99%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 5.15%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 12.37%، وأسعار الإسمنت بنسبة 11.49%، وأسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 5.98%، وسجلت مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 4.21% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.ارتفاع حاد في المؤشر العام لأسعار تكاليف انشاء شبكات المياهعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً حاداً نسبته 6.56%، إذ ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 12.16%، وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً حاداً نسبته 5.50%، إذ ارتفعت أسعار مواسير بلاستيك وحديد بنسبة 6.75%، وأسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 5.98% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحيسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 3.52% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 113.93 خلال العام 2022 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100)، حيث ارتفعت أسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 5.98%، وأسعار مواسير بلاستيك وباطون بنسبة 5.48%، وأسعار الحفريات بنسبة 4.72%.