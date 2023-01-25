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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة للعام 2022

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة للعام 2022
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 5.85% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 118.97 خلال العام 2022 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 6.48%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 12.13%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 11.50%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 10.33%، وسجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 5.55%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.11% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع حاد في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 5.57% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 118.15 خلال العام 2022 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 5.98%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 12.13%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 11.50%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 10.40%، وسجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 5.55%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.12% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع حاد في مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 6.41% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 120.04 خلال العام 2022 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 7.38%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 12.13%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 11.74%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 11.37%، وسجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 5.01%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.11% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع  حاد في مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 5.01% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 114.35 خلال العام 2022 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً حاداً نسبته 10.24%، كما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 7.99%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 5.15%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 12.37%، وأسعار الإسمنت بنسبة 11.49%، وأسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 5.98%،  وسجلت مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 4.21% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع حاد في المؤشر العام لأسعار تكاليف انشاء شبكات المياه

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية، ارتفاعاً حاداً نسبته 5.82% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 128.84 خلال العام 2022 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً حاداً نسبته 6.56%، إذ ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 12.16%، وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً حاداً نسبته 5.50%، إذ ارتفعت أسعار مواسير بلاستيك وحديد بنسبة 6.75%، وأسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 5.98% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 3.52% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 113.93 خلال العام 2022 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100)، حيث ارتفعت أسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 5.98%، وأسعار مواسير بلاستيك وباطون بنسبة 5.48%، وأسعار الحفريات بنسبة 4.72%.

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