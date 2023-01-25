قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت شقيقين في الخليل.واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من سلوان شرق رام الله، وهما محمد حسين حامد، ومؤمن هارون إدريس.واقتحم جيش الاحتلال منزل الأسير إسلام الفروخ في مدينة رام الله، وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال الشقيقين محمد رفعت الصليبي وحبيب رفعت الصليبي من بلدة بيت أمر.وطالت اعتقالات الاحتلال المواطن يونس الزغاري من مخيم الدهيشة، الواقع جنوب محافظة بيت لحم.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عواد سالم الرجبي، من حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.في سياق متصل، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من منازل عائلة عطون في صور باهر بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت اثنين من العائلة.وطالت الاعتقالات قسام محمود عطون وهو شقيق المعتقلين محمد ودجانة عطون، إلى جانب اعتقال المقدسي محمد عماد عطون.واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس، الشاب المقدسي معاذ علي عطون، من بلدة صور باهر بالقدس، وذلك خلال عودته من عمله إلى منزله.وتواصل قوات الاحتلال استهداف العائلات المقدسية، وهجمتها على عائلة عطون في بلدة صور باهر، باعتقال أبنائها وتمديد سجنهم.