دولي

في تحدٍ للأردن.. بن غفير: سأستمر باقتحام المسجد الأقصى

في تحدٍ للأردن.. بن غفير: سأستمر باقتحام المسجد الأقصى
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، أنه سيستمر في اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية التي نقلت قول بن غفير: "مع كل الاحترام للأردن، لكنني اقتحمت وسأستمر في اقتحام المسجد الأقصى، دولة إسرائيل مستقلة، وليس عليها وصاية من أي دولة أخرى".

ويوم أمس، استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمّان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به. 

وأكد على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام، وفق (قناة المملكة) الأردنية.

وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على "موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

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