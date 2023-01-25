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شؤون فلسطينية

وزير الزراعة وسفير نيكاراغوا يتباحثان في تطوير القطاع الزراعي

وزير الزراعة وسفير نيكاراغوا يتباحثان في تطوير القطاع الزراعي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة رياض عطاري، أمس الثلاثاء، في مكتبه بسفير جمهورية نيكاراغوا روبرتو مورالس، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير القطاع الزراعي في نيكاراغوا من خلال الخبراء الفلسطينيين.

يذكر ان فلسطين من خلال خبراء وزارة الزراعة وبالتعاون مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولية قد قامت بإيفاد الخبراء الزراعيين الى جمهورية نيكاراغوا على مدار السنوات الماضية، حيث تم تدريب ورفع قدرات المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين والمزارعين في عدة مواضيع زراعية ( ادارة مزارع الثروة الحيوانية، التغذية والتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، الاستزراع السمكي، الخضار ، ادارة البيوت البلاستيكية ، سلاسل القيمة)، وكانت آثار الدعم الفني الفلسطيني بحسب ما افاد سعادة السفير مورالس في معرض حديثه احداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي في نيكاراغوا مما ساعد في اعادة الناس الى الزراعة وأدى الى زيادة الانتاج والإنتاجية وتنوع المحاصيل وطرق الزراعة وتحسين معدلات الاكتفاء الذاتي ومساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد عطاري أن وزارة الزراعة ستستمر في تقديم الدعم اللازم لنيكاراغوا من خلال خبراء وزارة الزراعة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وسيتم حصر احتياجات للقطاع الزراعي في نيكاراغوا بالتعاون مع سفارة نيكاراغوا و بلورة ذلك من خلال برنامج تعاون تقني فلسطيني يستهدف المزارعين والمهندسين والأطباء البيطريين في نيكاراغوا خلال الأعوام القادمة لاستكمال الجهود الفلسطينية في تطوير قطاع الزراعة في نيكاراغوا.

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